В МИД допустили скорую отмену роуминга между Россией и Белоруссией

По его словам, роуминг между двумя странами могут отменить в 2025 году. Полищук отметил, что важность такого шага понимают и в Москве, и в Минске.

Дипломат допустил, что с января следующего года связь между абонентами из России и Белоруссии, будет осуществляться по тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран.

Ранее стало известно, что Россия планирует завершить работу по договору о гарантиях безопасности с Белоруссией к 8 декабря, передает «Радиоточка НСН».

