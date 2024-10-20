В МИД допустили скорую отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией в скором времени могут отменить. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

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По его словам, роуминг между двумя странами могут отменить в 2025 году. Полищук отметил, что важность такого шага понимают и в Москве, и в Минске.

Дипломат допустил, что с января следующего года связь между абонентами из России и Белоруссии, будет осуществляться по тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран.

Ранее стало известно, что Россия планирует завершить работу по договору о гарантиях безопасности с Белоруссией к 8 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kgb.by
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