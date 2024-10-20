В МИД допустили скорую отмену роуминга между Россией и Белоруссией
Роуминг между Россией и Белоруссией в скором времени могут отменить. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
По его словам, роуминг между двумя странами могут отменить в 2025 году. Полищук отметил, что важность такого шага понимают и в Москве, и в Минске.
Дипломат допустил, что с января следующего года связь между абонентами из России и Белоруссии, будет осуществляться по тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран.
Ранее стало известно, что Россия планирует завершить работу по договору о гарантиях безопасности с Белоруссией к 8 декабря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве представили сказочный приключенческий фильм «Огниво»
- На Кубе возобновилась работа основной теплоэлектростанции
- Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области
- В МИД допустили скорую отмену роуминга между Россией и Белоруссией
- Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку
- Роулинг заявила, что дважды отказалась от дворянского титула
- Ушаков назвал нелогичным прием в БРИКС сразу большого количества стран
- Рогозин: Черноморский флот поменял дислокацию из-за беспилотников ВСУ
- Житель Подмосковья расправился с соседом из-за громкой музыки
- Умер актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru