В МИД допустили продление транзита газа через Украину после 2024 года

Дипломат отметил, что Евросоюз «провозгласил курс на отказ от российского природного газа», что означает в том числе отказ от украинского транзита.

«Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — подчеркнул Биричевский.

Глава департамента МИД добавил, что Москва выполняет свои обязательства по нынешнему контракту, однако Киев ограничивает транзит, отказавшись от транспортировки газа через станцию «Сохрановка».

