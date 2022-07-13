В МИД допустили продление транзита газа через Украину после 2024 года
Россия допускает возможность продолжения транзита газа через Украину после истечения контракта в 2024 году. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что Евросоюз «провозгласил курс на отказ от российского природного газа», что означает в том числе отказ от украинского транзита.
«Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — подчеркнул Биричевский.
Глава департамента МИД добавил, что Москва выполняет свои обязательства по нынешнему контракту, однако Киев ограничивает транзит, отказавшись от транспортировки газа через станцию «Сохрановка».
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