СМИ: Поставки российского газа через Украину будут на прежнем уровне

Поставки газа из России в Европу транзитом через Украину ожидаются на прежнем уровне, сообщает «Оператор ГТС Украины».

Отмечается, что объемы составят примерно 40 миллионов кубометров.

По данным источника, по состоянию на 12 июля заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Суджа» составляет 41,2 миллиона кубометров по сравнению с 41 миллионом кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца весны.

Представители Nord Stream AG также напомнили, что газопровод «Северный поток» находится на плановом техобслуживании, и поставки по нему прекращены. Сообщается, что после запланированной остановки 11 июля в 7.00 часов по московскому времени физический поток газа составил примерно 2,66 миллиона кубометров в следующие два часа, позже снизившись до 100 тысяч и 40 тысяч кубометров в час, и в итоге вообще прекратился.

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С середины июня российская компания «Газпром» снизила прокачку топлива по «Северному потоку» примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров. Тогда в организации заявили, что остановка эксплуатации нескольких газотурбинных двигателей Siemens связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Теоретически во время остановки магистрали, на период с 11 по 21 июля, «Газпром» может увеличить поставки газа по другим маршрутам, но при этом возможности ограничены и заменить весь выпадающий объем не удастся.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:РоссияЕвропаГазпромТранзит ГазаУкраина
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