Как отметил глава департамента внешнеполитического ведомства, российские загранучреждения в Соединенных Штатах работают в сложных условиях: сотрудникам «фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти».

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как "зеркальные", так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — подчеркнул Дарчиев.

Дипломат указал, что диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности из-за развернутой Вашингтоном «визовой войны». Кроме того, российские дипломатические сотрудники лишились доступа к принадлежащим РФ шести объектам дипломатической недвижимости, которые США «конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли» с 2016 года. Дарчиев также обратил внимание на отказ Вашингтона пропустить в воздушное пространство США специальные рейсы для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, высылаемых из Соединенных Штатов.

