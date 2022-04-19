В МИД Черногории извинились за пост о разрыве дипотношений с Россией
Министерство иностранных дел Черногории извинилось за сообщение о разрыве дипотношений с Россией, ранее опубликованное в соцсетях.
В понедельник черногорский МИД опубликовал заявление главы ведомства Джордже Радуловича о якобы разрыве дипломатических отношений с РФ. Через несколько часов почт был удален. Посольство России в Черногории направило МИД республики ноту с требованием разъяснить ситуацию.
«Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления рестриктивных мер по ошибке указано, что меры вступили в силу», — говорится в заявлении в Twitter черногорского министерства.
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