В МИД Чехии прокомментировали включение в российский перечень недружественных стран

Ранее в пятницу было опубликовано распоряжение правительства России об утверждении списка недружественных иностранных государств. В перечень были включены лишь США и Чехия. Для этих стран ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий: Чехия сможет заключат договоры не более чем с 19 работниками из числа граждан РФ, США — ни с одним.

В министерстве иностранных дел Чехии считают, что решение российской стороны противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений», — добавили в чешском дипведомстве.

