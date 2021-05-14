В МИД Чехии прокомментировали включение в российский перечень недружественных стран

Чехия назвала решение России о включении республики в перечень недружественных государств «еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС и его союзниками». Об этом говорится в заявлении чешского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Песков объяснил, о чем говорит перечень недружественных стран

Ранее в пятницу было опубликовано распоряжение правительства России об утверждении списка недружественных иностранных государств. В перечень были включены лишь США и Чехия. Для этих стран ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий: Чехия сможет заключат договоры не более чем с 19 работниками из числа граждан РФ, США — ни с одним.

В министерстве иностранных дел Чехии считают, что решение российской стороны противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений», — добавили в чешском дипведомстве.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:МИД РоссииМИДЧехия
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