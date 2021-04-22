В МИД Чехии приготовились выслать 60 сотрудников посольства России
Чехия может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до 13:00 22 апреля не примет решение о возвращении чешских дипломатов в Россию. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете «Лидове новины».
Глава МВД страны Ян Гамачек 20 апреля допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. В Чехии разрабатывают план ответных действий на предполагаемую причастность России ко взрыву на оружейном складе во Врбетице.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявлении о причастности российских спецслужб ко взрыву безосновательны. Он добавил, что такие высказывания разрушительны для двусторонних отношений.
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