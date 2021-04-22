В МИД Чехии приготовились выслать 60 сотрудников посольства России

Чехия может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до 13:00 22 апреля не примет решение о возвращении чешских дипломатов в Россию. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете «Лидове новины».

Глава МВД страны Ян Гамачек 20 апреля допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. В Чехии разрабатывают план ответных действий на предполагаемую причастность России ко взрыву на оружейном складе во Врбетице.