В МИД Чехии предложили пересмотреть основы отношений России и Евросоюза
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, планирует предложить странам сообщества пересмотреть основы отношений с Россией с учетом «новых угроз». Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский.
«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — цитирует политика РИА Новости.
Липавский допустил, что подробное обсуждение может пройти на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге в августе. По словам чешского министра, ряд основополагающих принципов российско-европейских отношений следует обновить и адаптировать «к новой реальности враждебности».
Ранее правительство Чехии объявило о решении прекратить выдачу виз на въезд в страну и разрешений на длительное пребывание для граждан России и Белоруссии, напоминает «Свободная пресса». Ограничения будут действовать до марта 2023 года, пишет RT.
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