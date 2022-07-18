В МИД Чехии предложили пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — цитирует политика РИА Новости.

Липавский допустил, что подробное обсуждение может пройти на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге в августе. По словам чешского министра, ряд основополагающих принципов российско-европейских отношений следует обновить и адаптировать «к новой реальности враждебности».

Ранее правительство Чехии объявило о решении прекратить выдачу виз на въезд в страну и разрешений на длительное пребывание для граждан России и Белоруссии, напоминает «Свободная пресса». Ограничения будут действовать до марта 2023 года, пишет RT.

