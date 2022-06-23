Правительство Чехии одобрило продление запрета на выдачу виз россиянам и белорусам
Правительство Чехии одобрило решение о запрете выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Белоруссии до 2023 года. Об этом сообщает агентство ЧТК.
«Этот шаг должен служить защите внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины», — отмечается в сообщении.
Ранее чешский МИД продлил до марта следующего года запрет на выдачу россиянам и белорусам виз на въезд и разрешений на длительное пребывание, за исключением гуманитарных случаев, напоминает телеканал «360». Меры были введены в феврале на фоне российской спецоперации на Украине, отмечает РИА ФАН.
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