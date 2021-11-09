СМИ: ЕС введёт санкции против 30 граждан и компаний Белоруссии за пограничный кризис

Европейский союз в самой ближайшей перспективе готов ввести санкции в отношении трёх десятков физических и юридических лиц Белоруссии. Такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники.

В черный список, в частности, могут быть включен министр внутренних дел республики Владимир Макей, авиакомпания «Белавиа». Под ограниченичени с большой долей вероятности также попадут белорусские чиновники, которые, по мнению Евросоюза, несут ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей и стран Балтии.

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Согласно данным агентства, конкретное решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» возложил на президента Белоруссии Александра Лукашенко ответственность за обострение обстановки на границе. Эксперт также прогнозировал, что Брюссель не оставит это безнаказанным.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкцииБелоруссия
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