СМИ: ЕС введёт санкции против 30 граждан и компаний Белоруссии за пограничный кризис

Европейский союз в самой ближайшей перспективе готов ввести санкции в отношении трёх десятков физических и юридических лиц Белоруссии. Такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые дипломатические источники.

В черный список, в частности, могут быть включен министр внутренних дел республики Владимир Макей, авиакомпания «Белавиа». Под ограниченичени с большой долей вероятности также попадут белорусские чиновники, которые, по мнению Евросоюза, несут ответственность за миграционный кризис на границе с Польшей и стран Балтии.