В МИД Азербайджана обвинили Армению в разжигании сепаратизма
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в попытках спровоцировать сепаратистские настроения. Он отметил, что Ереван не позволяет перевозить грузы по Лачинской дороге. Об этом министр заявил в ходе встречи с президентом Красного Креста Мирьяной Сполярич, сообщило «Кавказское бюро».
Дипломат назвал необоснованными заявления Армении о «блокаде». По его словам, армяне могут ежедневно проходить по Лачинской дороге в обоих направлениях.
Байрамов также заявил, что Армения не соблюдает договоренности. Он призвал пользоваться дорогами Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для нужд жителей армянского происхождения.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что руководство Армении признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru