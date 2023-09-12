В МИД Азербайджана обвинили Армению в разжигании сепаратизма

Дипломат назвал необоснованными заявления Армении о «блокаде». По его словам, армяне могут ежедневно проходить по Лачинской дороге в обоих направлениях.

Байрамов также заявил, что Армения не соблюдает договоренности. Он призвал пользоваться дорогами Агдам — Ханкенди и Лачин — Ханкенди для нужд жителей армянского происхождения.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что руководство Армении признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

