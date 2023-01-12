В МИД анонсировали визит Лаврова в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 января посетит Минск. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Новый глава МИД Китая обсудил с Лавровым по телефону Украину

Как отметила дипломат, глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии. Кроме того, Лавров проведет переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Запланированы ... переговоры с министром иностранных дел Белоруссии [Сергеем Алейником]», — добавила Захарова.

Ранее Лавров провел телефонные переговоры с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры