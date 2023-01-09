Новый глава МИД Китая обсудил с Лавровым по телефону Украину
Новый глава внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Цинь Ган провёл телефонную беседу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Они обсудили украинский вопрос, информируют официальные сетевые ресурсы МИД двух стран.
Министры также сошлись в неприятии политики США и их союзников по установлению гегемонии в общемировых делах, вмешательству во внутренние дела Москвы и Пекина, говорится в комментарии Смоленской площади. Лавров поздравил Гана с назначением главой МИД Китая и пригласил совершить визит в Москву.
Бывший посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган был утверждён в должности министра иностранных дел КНР 30 декабря 2022 года.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце минувшего года заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев совершил визит в Пекин по партийной линии. Он передал лидеру Китая Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина.
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