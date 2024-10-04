Делегация «Талибана» прибыла в Москву на консультации по Афганистану

Делегация талибов (движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России) прибыла на консультации по Афганистану в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Московский формат», созданный в 2017 году, объединяет государства, заинтересованные в афганском урегулировании: Россию, Индию, Китай, Иран, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Делегацию талибов возглавляет и.о. главы афганского МИД Амир Хан Муттаки. В рамках консультаций запланировано обсуждение вопросов содействия процессу национального примирения в Афганистане, расширения взаимодействия стран региона с Кабулом в политике, экономике, контртеррористической и антинаркотической деятельности.

Ранее глава политбюро «Талибана» в Катаре Сухейл Шахин заявил, что организации важно принять участие в саммите БРИКС в Казани, напоминает RT.

