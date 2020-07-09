В МГД создадут рабочую группу для подготовки изменений по реализации поправок в Конституцию

В Мосгордуме создадут рабочую группу для подготовки изменений в законодательство в связи с принятием поправок в Конституцию. С таким заявлением выступил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа властей всех ветвей и всех уровней.

«Для этих целей в Мосгордуме на ближайшем заседании планируем создать рабочую группу законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений», - подчеркнул Шапошников, добавив, что все предлагаемые изменения будут в обязательном порядке проходить публичные обсуждения.

ВЦИОМ: Россияне остались довольны голосованием по поправкам к Конституции

Напомним, голосование по поправкам в основной закон проходило в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. За принятие поправок в Конмтитуцию проголосовали 77,92%, против – 21,27%, напоминает Утро.ру.

Между тем, во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой президент РФ Владимир Путин заявил, что после проведения общероссийского голосования никаких вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией не было.

Глава государства подчеркнул, что с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано идеально.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:МосгордумаКонституция РФ
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