В МГД создадут рабочую группу для подготовки изменений по реализации поправок в Конституцию

В Мосгордуме создадут рабочую группу для подготовки изменений в законодательство в связи с принятием поправок в Конституцию. С таким заявлением выступил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа властей всех ветвей и всех уровней.

«Для этих целей в Мосгордуме на ближайшем заседании планируем создать рабочую группу законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений», - подчеркнул Шапошников, добавив, что все предлагаемые изменения будут в обязательном порядке проходить публичные обсуждения.