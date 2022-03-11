В ООН выступили против разжигания ненависти и призывов к насилию в соцсетях
В ООН выступили против разжигания ненависти и призывов к насилию на фоне разрешения компанией Meta публикаций с призывами к насилию против военных РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Meta временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Как отмечалось, это не касается обычных российских граждан.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не приемлет такую риторику с любой стороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- В ООН выступили против разжигания ненависти и призывов к насилию в соцсетях
- В Польше сообщают о скорой нехватке мест для беженцев из Украины
- Минобороны впервые показало карту районов Украины, контролируемых ВС РФ
- Bloomberg: ЕС может выпустить бонды на 2 трлн евро
- Байден заявил, что США ответят на действия России против НАТО
- Боррель пообещал санкции против ответственных за «информационную войну»
- Youtube заблокировал каналы государственных СМИ России
- Запад продолжит оказывать давление на российские элиты
- Макрон заявил, что ускоренного приема других стран в ЕС нет
- Небензя заявил, что на Украине в биолабораториях занимались усилением свойств смертельных болезней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru