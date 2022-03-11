В ООН выступили против разжигания ненависти и призывов к насилию в соцсетях

В ООН выступили против разжигания ненависти и призывов к насилию на фоне разрешения компанией Meta публикаций с призывами к насилию против военных РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Meta временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Как отмечалось, это не касается обычных российских граждан.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не приемлет такую риторику с любой стороны.

