В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
11 октября 202222:42
В управлении МЧС по Москве предупредили жителей столицы о сильном тумане до утра среды.
В ведомстве отметили, что туман проявится в ближайшие час-два и продержится до 9 утра среды. Видимость составит 200-500 метров.
Водителям авто рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами.
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11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru