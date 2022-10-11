В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды

В управлении МЧС по Москве предупредили жителей столицы о сильном тумане до утра среды.

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В ведомстве отметили, что туман проявится в ближайшие час-два и продержится до 9 утра среды. Видимость составит 200-500 метров.

Водителям авто рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваТуман
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