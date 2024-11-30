В Махачкале из-за угрозы атаки БПЛА приостановил работу аэропорт

Из-за угрозы атаки беспилотниками в Махачкале приостановил работу аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным источника, ограничения начали действовать с 08:19 часов утра по московскому времени. Отмечается, что в аэропорте не принимали и не отправляли все рейсы.