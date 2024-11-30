В Махачкале из-за угрозы атаки БПЛА приостановил работу аэропорт

Из-за угрозы атаки беспилотниками в Махачкале приостановил работу аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным источника, ограничения начали действовать с 08:19 часов утра по московскому времени. Отмечается, что в аэропорте не принимали и не отправляли все рейсы.

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Позже RT сообщил, что воздушная гавань Махачкалы снова работает в штатном режиме.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале написал, что ВСУ пытались атаковать беспилотником город Каспийск в республике.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:ВСУАэропортыБеспилотникиМахачкалаДагестан

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