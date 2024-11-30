В Махачкале из-за угрозы атаки БПЛА приостановил работу аэропорт
30 ноября 202410:32
Из-за угрозы атаки беспилотниками в Махачкале приостановил работу аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным источника, ограничения начали действовать с 08:19 часов утра по московскому времени. Отмечается, что в аэропорте не принимали и не отправляли все рейсы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru