В МАГАТЭ подтвердили подготовку визита Гросси в Россию

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию находится на стадии подготовки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии тяжелых вооружений на Запорожской АЭС

«Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки», - отметили в МАГАТЭ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Гросси может посетить РФ в конце мая.

В середине апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно атаковали Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. После этого глава МАГАТЭ предупредил о возможности ядерной аварии на объекте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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