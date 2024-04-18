В МАГАТЭ подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию находится на стадии подготовки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
«Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки», - отметили в МАГАТЭ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Гросси может посетить РФ в конце мая.
В середине апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно атаковали Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. После этого глава МАГАТЭ предупредил о возможности ядерной аварии на объекте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru