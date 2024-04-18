В МАГАТЭ подтвердили подготовку визита Гросси в Россию

«Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки», - отметили в МАГАТЭ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Гросси может посетить РФ в конце мая.

В середине апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно атаковали Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. После этого глава МАГАТЭ предупредил о возможности ядерной аварии на объекте, передает «Радиоточка НСН».

