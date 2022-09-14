В Лондоне выстроились километровые очереди желающих проститься с Елизаветой II
Многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II выстроились в Лондоне на подходах к Вестминстерскому дворцу. Об этом сообщает ТАСС.
Во дворце установлен гроб с телом умершей королевы. По некоторым подсчетам, некоторым предстоит ожидать более суток. Допуск людей во дворец будет осуществляться круглосуточно до 19 сентября - дня похорон.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. После её смерти королём стал принц Чарльз, который будет править под именем Карл III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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