Посол РФ в Лондоне: Речи о разрыве отношений Великобритании с РФ нет
Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений РФ и России нет. Об этом сообщает ТАСС.
Келин отметил, что в настоящее время посольство РФ работает «в прежнем режиме», консульский прием продолжается.
Ранее 2 марта Келин заявлял, что вероятность полного разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном «сохраняется всегда». В таком случае российское посольство вынуждено будет покинут Великобританию, а британское, в свою очередь, покинет Россию.
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