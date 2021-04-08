В ЛНР заявили о ранении мирного жителя
Житель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подорвался на неизвестном устройстве в селе Желтое Славяносербского района. Об этом сообщает представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Пострадавшим оказался мужчина 1964 года. Он госпитализирован с тяжелыми травмами в областной центр.
Отмечается, что мужчина намеревался сократить путь, несмотря на объявления об опасности. Взрыв прогремел на берегу реки Северский Донец в районе села Желтое.
Накануне на окраине Славяносербска из-за взрыва неизвестного устройства погиб подросток 2004 года рождения. Еще один подросток получил осколочные ранения.
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