В ЛНР заявили о ранении мирного жителя

Пострадавшим оказался мужчина 1964 года. Он госпитализирован с тяжелыми травмами в областной центр.

Отмечается, что мужчина намеревался сократить путь, несмотря на объявления об опасности. Взрыв прогремел на берегу реки Северский Донец в районе села Желтое.

Накануне на окраине Славяносербска из-за взрыва неизвестного устройства погиб подросток 2004 года рождения. Еще один подросток получил осколочные ранения.

