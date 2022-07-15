В ЛНР открылся новый пункт выдачи паспортов РФ

Новый пункт выдачи паспортов граждан РФ открылся в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом в сообщила пресс-служба МВД ЛНР, передает ТАСС.

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По данным Луганскинформцентра, новый пункт открылся на освобожденной территории ЛНР впервые.

На данный момент пункты выдачи российских паспортов ЛНР открыты в Луганске, Антраците и Алчевске.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЛНРПаспорт
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