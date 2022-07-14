В российском посольстве в США назвали дезинформацией заявления об изъятии паспортов у украинцев

«Очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции. Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», – отмечается в сообщении в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что российские военные оказывают мирным жителям всестороннюю поддержку, предоставляют гуманитарные коридоры для перемещений и гуманитарную помощь — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Как указали в российском посольстве, украинцы добровольно получают российское гражданство, а заявления о «насильственном» лишении граждан украинских паспортов – «низкокачественная западная дезинформация», пишет Ura.ru.

