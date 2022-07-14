В российском посольстве в США назвали дезинформацией заявления об изъятии паспортов у украинцев
США распространяют фейки о создании на контролируемых Россией территориях «фильтрационных лагерей» для украинцев, в которых население якобы пытают и депортируют в отдаленные регионы, а также отбирают украинские паспорта. Об этом заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву освободить 1,6 млн «удерживаемых» граждан Украины, которым якобы насильно заменили украинские паспорта на российские, напоминает РЕН ТВ.
«Очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции. Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», – отмечается в сообщении в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что российские военные оказывают мирным жителям всестороннюю поддержку, предоставляют гуманитарные коридоры для перемещений и гуманитарную помощь — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Как указали в российском посольстве, украинцы добровольно получают российское гражданство, а заявления о «насильственном» лишении граждан украинских паспортов – «низкокачественная западная дезинформация», пишет Ura.ru.
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