В российском посольстве в США назвали дезинформацией заявления об изъятии паспортов у украинцев

США распространяют фейки о создании на контролируемых Россией территориях «фильтрационных лагерей» для украинцев, в которых население якобы пытают и депортируют в отдаленные регионы, а также отбирают украинские паспорта. Об этом заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Москву освободить 1,6 млн «удерживаемых» граждан Украины, которым якобы насильно заменили украинские паспорта на российские, напоминает РЕН ТВ.

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«Очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции. Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», – отмечается в сообщении в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что российские военные оказывают мирным жителям всестороннюю поддержку, предоставляют гуманитарные коридоры для перемещений и гуманитарную помощь — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Как указали в российском посольстве, украинцы добровольно получают российское гражданство, а заявления о «насильственном» лишении граждан украинских паспортов – «низкокачественная западная дезинформация», пишет Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com // Ivan Sidorov
ТЕГИ:ПаспортУкраинаРоссийское Посольство
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