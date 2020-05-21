В ЛНР не боятся мести за убийство украинского силовика
Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил НСН, что подобные инциденты происходят постоянно и являются неотъемлемой частью военных действий.
В Луганской области при выполнении служебного задания погиб командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» - полковник Сергей Губанов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Отмечается, что полковник и трое его подчиненных получили осколочные ранения накануне вечером в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района.
Губанов от полученных ранений скончался, другие военнослужащие были доставлены в госпиталь.
Советник главы Луганской Народной Республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал, что подобные инциденты происходят регулярно, потому что являются неотъемлемой частью военных действий.
«Только с начала мая с нашей стороны пострадало 16 человек. Мирных жителей. Поэтому если бояться каких-то действий Украины, то можно тогда вообще отказаться от любого противостояния и противодействия агрессии со стороны Киева. В данном случае, эти инциденты происходят регулярно. А военные действия остаются таковыми и их неотъемлемой частью являются гибель или ранение людей. Мы со своей стороны настаивали всё время на разведении сил и средств, на устойчивом режиме прекращения огня. Украина эти действия не предпринимает и ничего для этого не делает», - сообщил Родион Мирошник.
А украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что гибель полковника спровоцирует активный военный конфликт.
«Эта гибель может свидетельствовать о том, что полностью могут быть сорваны переговоры, линии по разграничению, по отводу войск. То есть после этого могут выйти на переднюю линию боевые подразделения с украинской стороны. В любом случае, должно наступить возмездие, должны быть ликвидированы какие-то лидеры», - заявил Олег Соскин.
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