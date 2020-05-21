В ЛНР не боятся мести за убийство украинского силовика

«Только с начала мая с нашей стороны пострадало 16 человек. Мирных жителей. Поэтому если бояться каких-то действий Украины, то можно тогда вообще отказаться от любого противостояния и противодействия агрессии со стороны Киева. В данном случае, эти инциденты происходят регулярно. А военные действия остаются таковыми и их неотъемлемой частью являются гибель или ранение людей. Мы со своей стороны настаивали всё время на разведении сил и средств, на устойчивом режиме прекращения огня. Украина эти действия не предпринимает и ничего для этого не делает», - сообщил Родион Мирошник.

А украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что гибель полковника спровоцирует активный военный конфликт.

«Эта гибель может свидетельствовать о том, что полностью могут быть сорваны переговоры, линии по разграничению, по отводу войск. То есть после этого могут выйти на переднюю линию боевые подразделения с украинской стороны. В любом случае, должно наступить возмездие, должны быть ликвидированы какие-то лидеры», - заявил Олег Соскин.

