В ЛНР назвали ложью заявление Зеленского о русском языке на Украине
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева назвала ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии проблемы использования русского языка и церковного вопроса на территории Украины.
Ранее Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кобцева отметила, что Зеленскому выгодно делать такие заявления, о народе он не думает, интересы страны его волнуют меньше, чем собственные.
Парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года. Документ подразумевал создание специальной языковой комиссии и введение должности уполномоченного по его защите.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать «идеальным» местом для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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