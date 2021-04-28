В ЛНР назвали ложью заявление Зеленского о русском языке на Украине

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева назвала ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии проблемы использования русского языка и церковного вопроса на территории Украины.

В Кремле не получали официального предложения Зеленского о встрече в Ватикане

Ранее Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кобцева отметила, что Зеленскому выгодно делать такие заявления, о народе он не думает, интересы страны его волнуют меньше, чем собственные.

Парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в апреле 2019 года. Документ подразумевал создание специальной языковой комиссии и введение должности уполномоченного по его защите.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать «идеальным» местом для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияЛНРВладимир Зеленский
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