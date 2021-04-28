В Кремле не получали официального предложения Зеленского о встрече в Ватикане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане. В Кремле официального предложения от главы украинского государства о такой встрече пока не получали.
«Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение. Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю», - сообщил представитель Кремля.
Песков заметил, что российская сторона не готова вести переговоры о мире в Донбассе, так как не является стороной конфликта. Представитель Кремля считает, что на эту тему стоит говорить «в рамках минской четверки».
Также пресс-секретарь президента России отметил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве», других формулировок пока не видно.
Ранее Зеленский заявил, что «идеальным местом для диалога о мире считает Ватикан». Именно там, по его мнению, можно было бы провести его встречу с Путиным.
Ранее первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил возможность подключения США к переговорам по Донбассу.
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