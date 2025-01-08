СМИ: Зеленский решил идти на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение идти на второй срок. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Телеграф».

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Отмечается, что собеседники из окружения Зеленского утверждают, что у него есть все шансы одержать победу на президентских выборах, так как уровень доверия ему составляет 52%.

Также в публикации говорится, что главным соперником украинского лидера является экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который пока не принял решения о своём политическом будущем.

Ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы президента Украины состоятся после урегулирования конфликта на территории страны, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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