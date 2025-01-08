СМИ: Зеленский решил идти на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение идти на второй срок. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Телеграф».
Отмечается, что собеседники из окружения Зеленского утверждают, что у него есть все шансы одержать победу на президентских выборах, так как уровень доверия ему составляет 52%.
Также в публикации говорится, что главным соперником украинского лидера является экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который пока не принял решения о своём политическом будущем.
Ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы президента Украины состоятся после урегулирования конфликта на территории страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru