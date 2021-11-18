В Ливане будут снимать с рейсов потенциальных мигрантов
Власти Ливана на маршруте Бейрут - Минск ввели ограничения, согласно которым с рейсов будут сниматься потенциальные мигранты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя спецслужб Польши Станислава Жарына.
Решение было принято в связи с напряженной ситуацией с мигрантами на границах Польши и Литвы. Евросоюз обвиняет официальный Минск в организации нелегальной миграции.
Ранее на границе Белоруссии и Польши начались столкновения, мигранты начали закидывать охраняющих границу военнослужащих камнями, в ответ были применены водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе стран находятся тысячи мигрантов.
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