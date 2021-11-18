В Ливане будут снимать с рейсов потенциальных мигрантов

Власти Ливана на маршруте Бейрут - Минск ввели ограничения, согласно которым с рейсов будут сниматься потенциальные мигранты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя спецслужб Польши Станислава Жарына.

СМИ: Лукашенко выдвинул ультиматум Меркель на фоне миграционного кризиса

Решение было принято в связи с напряженной ситуацией с мигрантами на границах Польши и Литвы. Евросоюз обвиняет официальный Минск в организации нелегальной миграции.

Ранее на границе Белоруссии и Польши начались столкновения, мигранты начали закидывать охраняющих границу военнослужащих камнями, в ответ были применены водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе стран находятся тысячи мигрантов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ЛиванМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры