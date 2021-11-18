В Ливане будут снимать с рейсов потенциальных мигрантов

Решение было принято в связи с напряженной ситуацией с мигрантами на границах Польши и Литвы. Евросоюз обвиняет официальный Минск в организации нелегальной миграции.



Ранее на границе Белоруссии и Польши начались столкновения, мигранты начали закидывать охраняющих границу военнослужащих камнями, в ответ были применены водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе стран находятся тысячи мигрантов.

