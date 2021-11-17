СМИ: Лукашенко выдвинул ультиматум Меркель на фоне миграционного кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул ультиматум в ходе телефонного разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Такую информацию опубликовало немецкое издание BILD со ссылкой на осведомлённые источники.
Согласно таблоиду, белорусский лидер потребовал от Берлина признание в качестве президента и финансовую помощь для республики. Речь идёт о разговоре на фоне миграционного кризиса в минувший понедельник, 15 ноября. Сегодня Лукашенко и Мркель вновь переговорили по телефону.
По данным издания, в ходе первого разговора белорусский президент потребовал отмены санкций Евросоюза против Минска после подавления народных протестов в 2020 году и принудительной посадки авиалайнера ирландской компании Ryanair. Лукашенко также потребовал, чтобы ЕС принял половину мигрантов, которые ранее прибыли в Белоруссию.
В ходе сегодняшнего разговора Лукашенко и Меркель согласились, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и ЕС, информирует агентство БелТА. Переговоры на этот счёт уполномоченных от Минска и Брюсселя должны начаться немедленно.
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