В Литве заявили о намерении продолжать изолировать Россию

Науседа отметил, что понимает желание США «открыть для себя новые пространства и возможности», однако выразил уверенность, что европейская позиция будет отличаться от американской.

Президент Литвы отметил, что отказ от антироссийских санкций будет равносилен поднятию белого флага.

Ранее Новая Зеландия продлила действие санкций против России до 17 марта 2028 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

