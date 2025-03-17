Новая Зеландия продлила действие антироссийских санкций до 2028 года

Новая Зеландия продлила действие санкций против России до 17 марта 2028 года. Об этом сообщили в МИД страны.

«Правительство Новой Зеландии продлило действие Положений о санкциях в отношении России еще на три года... В противном случае действие положений истекло бы 17 марта 2025 года», - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство указало, что также были продлены уведомления о санкциях.

Между тем госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон не считает нужным вводить новые антироссийские санкции по инициативе европейских государств, сообщает РЕН ТВ.



