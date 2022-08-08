В Литве выступили за лишение фигуристов гражданства за намерение выступить в Сочи

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас могут быль лишены литовских госнаград, а Дробязко - гражданства страны, за намерение выступить в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава МИД государства Габриэлюс Ландсбергис выразил свою готовность поддержать данную инициативу, которая была озвучена в парламентском комитете по праву и правопорядку. В комитете считают такое поведение спортсменов предательством.

Ранее стало известно, что фигуристы Дробязко и Ванагас планируют выступить в Сочи в художественном проекте Татьяны Навки «Лебединое озеро».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Литва
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