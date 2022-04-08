Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище

Лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Туда был допущен ограниченный круг людей, в отличие от траурной церемонии в Колонном зале Дома союзов. Её даже пришлось продлить из-за большого числа желающих попрощаться с политиком.

Гроб на кладбище внёс почётный караул под звуки военного оркестра. Жириновский имел официальное звание полковника запаса, поэтому его предали земле с воинскими почестями, включая оружейные залпы. Отпевание лидера ЛДПР провёл утром патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Владимир Жириновский был госпитализирован в начале февраля с официальным диагнозом COVID-19. По неофициальным данным, он мог быть отравлен талием. Подтверждения этой информации из независимых и государственных структур не приходило.

