В ЛДПР предложили назвать в честь Жириновского одну из улиц Воронежа

«Прошу вас рассмотреть возможность возвращения улицам города Воронежа исторических названий, либо присвоения им названий в честь современных личностей, которые внесли значительный вклад в новейшую историю России. Так, предлагаю увековечить память члена Государственного совета Российской Федерации, председателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского», — цитирует обращение ТАСС.

По словам Чернышова, в ходе мониторинга рабочей группы по защите исторического наследия при Воронежском региональном отделении партии выяснилось, что ряд улиц города «носят имена личностей, так или иначе участвующих при жизни в деятельности террористических и преступных организаций: Землячки, Марата, Урицкого, Желябова, Софьи Перовской, Халтурина, Каляева».

Замглавы высшего совета ЛДПР указал, что Жириновский неоднократно посещал Воронежскую область, помогал жителям региона и имел почетный знак областного правительства «Благодарность от земли Воронежской», «что подчеркивает его особую связь с нашим регионом».

