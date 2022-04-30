В ЛДПР предложили назвать в честь Жириновского одну из улиц Воронежа
Одну из улиц Воронежа предложили переименовать в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее заявление направил губернатору Воронежской области Александру Гусеву замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.
«Прошу вас рассмотреть возможность возвращения улицам города Воронежа исторических названий, либо присвоения им названий в честь современных личностей, которые внесли значительный вклад в новейшую историю России. Так, предлагаю увековечить память члена Государственного совета Российской Федерации, председателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского», — цитирует обращение ТАСС.
По словам Чернышова, в ходе мониторинга рабочей группы по защите исторического наследия при Воронежском региональном отделении партии выяснилось, что ряд улиц города «носят имена личностей, так или иначе участвующих при жизни в деятельности террористических и преступных организаций: Землячки, Марата, Урицкого, Желябова, Софьи Перовской, Халтурина, Каляева».
Замглавы высшего совета ЛДПР указал, что Жириновский неоднократно посещал Воронежскую область, помогал жителям региона и имел почетный знак областного правительства «Благодарность от земли Воронежской», «что подчеркивает его особую связь с нашим регионом».
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