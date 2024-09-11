В Латвии запретят использование русского языка в банкоматах

С этого дня вступят в законную силу новые поправки в закон о кредитных учреждениях. Они предусматривают, что клиентский интерфейс в банкоматах будет представлен на латышском языке. Как вариант также возможно использование языка одной из стран ЕС или государств-кандидатов в Евросоюз.

Таким образом, новый законопроект выводит русский язык из обращения в банковской сфере в республике.

Ранее стало известно, что Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

