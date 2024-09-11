В Латвии запретят использование русского языка в банкоматах
В Латвии с 30 января 2025 года банкоматы коммерческих банков перестанут работать на русском языке, сообщают «Известия».
С этого дня вступят в законную силу новые поправки в закон о кредитных учреждениях. Они предусматривают, что клиентский интерфейс в банкоматах будет представлен на латышском языке. Как вариант также возможно использование языка одной из стран ЕС или государств-кандидатов в Евросоюз.
Таким образом, новый законопроект выводит русский язык из обращения в банковской сфере в республике.
Ранее стало известно, что Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru