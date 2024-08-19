В Латвии выставят на аукцион национализированный культурный центр «Дом Москвы»
В Латвии намерены выставить на аукцион культурный центр Дом Москвы в Риге, сообщает Латвийский официальный вестник.
Первоначальная стоимость лота составит 3,57 миллиона евро. Средства от продажи культурного центра местные власти планируют направить на предоставление военной помощи Украине.
При этом местный кабмин полагает, что быстро найти покупателя не удастся и в этом году объект вряд ли продадут.
Ранее культурный центр принадлежал департаменту городского имущества Москвы. В январе 2024 года сейм Латвии одобрил его конфискацию, передает «Радиоточка НСН».
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