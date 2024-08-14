Латвия продлит ВНЖ россиянам, осудившим СВО
Власти Латвии усложнят россиянам, постоянно проживающим в стране, процедуру продления вида на жительство, сообщают «Известия».
Им потребуется подтвердить владение латышским языком на уровне А2, осудить проведение специальной военной операции. Документы в миграционные органы необходимо подать до 30 июня 2025 года. Кто будет пересдавать языковой тест, срок продлили до 31 октября. Если эти требования не будут выполнены, то ВНЖ россиянам аннулируют к осени следующего года.
Отмечается, что мера затронет россиян, получивших ВНЖ до 2003 года. Большинство из них пенсионеры, которым будет сложно сдать языковой экзамен.
Ранее стало известно, что за первую половину 2024 года Литва сократила поставки товаров в Россию на 46,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru