В Латвии утвердили новые условия для въезда в страну

Так, по решению правительства, в страну из ряда государств разрешается въезд только с отрицательным тестом на коронавирус. Россия, в частности, входит в список таких государств.

Отмечается, что мера вступает в силу с 24 декабря текущего года.

В стране ожидают новую волну коронавируса в январе-феврале следующего года. В настоящее время режим чрезвычайного положения в стране продлен до 11 января.

