В Латвии утвердили новые условия для въезда в страну

Власти Латвии утвердили новые условия для въезда в страну из ряда стран в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, по решению правительства, в страну из ряда государств разрешается въезд только с отрицательным тестом на коронавирус. Россия, в частности, входит в список таких государств.

Отмечается, что мера вступает в силу с 24 декабря текущего года.

В стране ожидают новую волну коронавируса в январе-феврале следующего года. В настоящее время режим чрезвычайного положения в стране продлен до 11 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЛатвия
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