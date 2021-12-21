В Латвии утвердили новые условия для въезда в страну
Власти Латвии утвердили новые условия для въезда в страну из ряда стран в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Так, по решению правительства, в страну из ряда государств разрешается въезд только с отрицательным тестом на коронавирус. Россия, в частности, входит в список таких государств.
Отмечается, что мера вступает в силу с 24 декабря текущего года.
В стране ожидают новую волну коронавируса в январе-феврале следующего года. В настоящее время режим чрезвычайного положения в стране продлен до 11 января.
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