США анонсировали новые меры по борьбе с «омикроном»
Белый дом представил новый пакет мер по борьбе с омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости.
В первую очередь, нововведения коснутся больниц: будет увеличен коечный фонд, подготовлены дополнительные экипажи скорой. Также к работе в гражданских больницах, которые испытывают нехватку персонала, будут привлечены военные врачи. Кроме того, по всей стране будет организована раздача 500 млн бесплатных тестов на COVID-19.
Президент США Джо Байден выступит с официальным заявлением о новых мерах вечером 21 декабря.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 16 россиян, у которых был обнаружен «омикрон», уже выписаны из стационаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru