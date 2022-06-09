В Латвии разработают закон об отчуждении собственности РФ и Белоруссии
В Латвии разрабатывают закон, который позволит произвести отчуждение собственности РФ и Белоруссии на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что соответствующее поручение эксперты Минюста получили от руководства ведомства. Закон планируется разработать до 17 июня.
Планируется произвести отчуждение принадлежащих Белоруссии санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег» в Юрмале, а также российского Дома Москвы в Риге. Согласно позиции Минюста, в этих зданиях могли бы быть размещены украинские беженцы.
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