В Латвии разработают закон об отчуждении собственности РФ и Белоруссии

В Латвии разрабатывают закон, который позволит произвести отчуждение собственности РФ и Белоруссии на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что соответствующее поручение эксперты Минюста получили от руководства ведомства. Закон планируется разработать до 17 июня.

Планируется произвести отчуждение принадлежащих Белоруссии санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег» в Юрмале, а также российского Дома Москвы в Риге. Согласно позиции Минюста, в этих зданиях могли бы быть размещены украинские беженцы.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:Латвия
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