В Латвии призвали ЕС быть готовым ужесточить санкции против России

ЕС должен усилить санкции против РФ в случае агрессии против Украины, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, нарушение украинской границы противоречит международному праву и принципам ООН. Он также отметил, что будут использованы разные международные площадки для того, чтобы убедить Кремль не вторгаться на территорию Украины, но в противном случае непроходимо будет пойти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что Латвия впервые закрыла доступ к сайту телеканала, запрещенного к ретрансляции на территории страны. Речь идет о портале «RT на русском».

