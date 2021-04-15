В Латвии призвали ЕС быть готовым ужесточить санкции против России
ЕС должен усилить санкции против РФ в случае агрессии против Украины, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, нарушение украинской границы противоречит международному праву и принципам ООН. Он также отметил, что будут использованы разные международные площадки для того, чтобы убедить Кремль не вторгаться на территорию Украины, но в противном случае непроходимо будет пойти на крайние меры.
Ранее сообщалось, что Латвия впервые закрыла доступ к сайту телеканала, запрещенного к ретрансляции на территории страны. Речь идет о портале «RT на русском».
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