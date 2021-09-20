В «Лаборатории Касперского» рассказали о подсчёте голосов в системе ДЭГ

Трёхдневное электронное голосование на выборах в Госдуму завершилось накануне вечером. По данным на 8:00 понедельника, 20 сентября, свой выбор сделали 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование. Известно, что в электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек. При этом, на участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок.

В этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения. Он позволяет избирателям отдать свой голос повторно – в случае обрыва связи или какого-то другого сбоя во время голосования.

Технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учёта результатов голосования, предусматривает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределённом центре обработки данных (ЦОД).

При этом, процедура расшифровки голосов избирателей, которые воспользовались новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются. Это делается для того, чтобы убедиться в том, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также для того, чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования.