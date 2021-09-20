В «Лаборатории Касперского» рассказали о подсчёте голосов в системе ДЭГ
Трёхдневное электронное голосование на выборах в Госдуму завершилось накануне вечером. По данным на 8:00 понедельника, 20 сентября, свой выбор сделали 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование. Известно, что в электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек. При этом, на участие в онлайн-голосовании было подано более двух миллионов заявок.
В этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения. Он позволяет избирателям отдать свой голос повторно – в случае обрыва связи или какого-то другого сбоя во время голосования.
Технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учёта результатов голосования, предусматривает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределённом центре обработки данных (ЦОД).
При этом, процедура расшифровки голосов избирателей, которые воспользовались новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются. Это делается для того, чтобы убедиться в том, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также для того, чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования.
Между тем, партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом заявили в Центризбиркоме России.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате.
Далее в списке, согласно результатам голосования, расположились КПРФ – 19,20%, ЛДПР с 7,48%, партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», которая набрала 7,43% и «Новые люди» с 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, пишет RT.
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