Зеленскому в Крыму напомнили песню Пугачевой в ответ на его новогоднее обращение

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — цитирует Молохова РИА Новости.

Он также назвал новогоднее послание украинского президента «слащаво-бессодержательным», отметив при этом умелую эксплуатацию детских образов и кинематографичность исполнения.

Напомним, в своем новогоднем послании глава Украины Владимир Зеленский обратился также к жителям Донбасса и Крыма перевести часы назад и «быть с Украиной», чтобы «встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна», напоминает RT.

Крым вошел в состав России по итогам всенародного референдума, на котором более 90% населения полуострова поддержали выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

