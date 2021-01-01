Зеленскому в Крыму напомнили песню Пугачевой в ответ на его новогоднее обращение
«Жизнь невозможно повернуть назад» - такие строчки из песни в исполнении Аллы Пугачевой напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Свое заявление он сделал 1 января 2021 года в ответ на новогоднее обращение украинского лидера, в котором он призвал жителей Донбасса и Крыма перевести часы назад и «быть с Украиной».
«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — цитирует Молохова РИА Новости.
Он также назвал новогоднее послание украинского президента «слащаво-бессодержательным», отметив при этом умелую эксплуатацию детских образов и кинематографичность исполнения.
Напомним, в своем новогоднем послании глава Украины Владимир Зеленский обратился также к жителям Донбасса и Крыма перевести часы назад и «быть с Украиной», чтобы «встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна», напоминает RT.
Крым вошел в состав России по итогам всенародного референдума, на котором более 90% населения полуострова поддержали выход из состава Украины и воссоединение с Россией.
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