В Крыму раскритиковали призыв США отдать полуостров Украине
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости прокомментировал призывы Госдепартамента США вернуть полуостров Украине.
Ранее Госдеп опубликовал в Facebook сообщение с призывом вернуть Украине полный контроль над Крымом.
По мнению Мурадова, подобные заявления оскорбительны для крымчан, а также для всего мира, боровшегося за суверенитет и самоопределение.
«Как бы госдеповским неучам не хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства», — подчеркнул постпред.
Политик назвал требования Госдепа «бредовой идеей» и пригласил американских дипломатов приехать в Крым «поучить его историю».
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