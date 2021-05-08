В Крыму раскритиковали призыв США отдать полуостров Украине

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости прокомментировал призывы Госдепартамента США вернуть полуостров Украине.

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Ранее Госдеп опубликовал в Facebook сообщение с призывом вернуть Украине полный контроль над Крымом.

По мнению Мурадова, подобные заявления оскорбительны для крымчан, а также для всего мира, боровшегося за суверенитет и самоопределение.

«Как бы госдеповским неучам не хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства», — подчеркнул постпред.

Политик назвал требования Госдепа «бредовой идеей» и пригласил американских дипломатов приехать в Крым «поучить его историю».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаСШАКрым
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