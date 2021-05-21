В Крыму пригрозили непризнанием Аляски

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым может принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Так он прокомментировал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса поддержал проект, который запрещает властям Соединенных Штатов признавать суверенитет России над Крымом.

МИД РФ призвал США держаться подальше от России и Крыма

По словам Фикса, в республике точка зрения американцев на этот счет неинтересна. Он пояснил, что от того, признают США Крым или нет ничего, ничего не изменится.

«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской», - заявил РИА Новости Фикс, добавив, что делать этого никто не будет из уважения к внутренней политике других государств.

Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией, до 1867 года принадлежала России, но была продана США по итогам сделки между двумя странами. Теперь это самый северный штат Америки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Joseph
ТЕГИ:АляскаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры