В Крыму пригрозили непризнанием Аляски
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым может принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Так он прокомментировал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей американского конгресса поддержал проект, который запрещает властям Соединенных Штатов признавать суверенитет России над Крымом.
По словам Фикса, в республике точка зрения американцев на этот счет неинтересна. Он пояснил, что от того, признают США Крым или нет ничего, ничего не изменится.
«Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской», - заявил РИА Новости Фикс, добавив, что делать этого никто не будет из уважения к внутренней политике других государств.
Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией, до 1867 года принадлежала России, но была продана США по итогам сделки между двумя странами. Теперь это самый северный штат Америки.
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