Американский генерал Ходжес объяснил, зачем Западу нужен Крым

Командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил о важности Крыма для Запада и Украины. Генерал дал интервью изданию Newsweek.

В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ

По словам Ходжеса, полуостров дает России возможность господствовать над северным побережьем Черного моря. США и Европе необходимо занять Крым, подчеркнул он.

Генерал указал на важность региона для экономик Украины и Евросоюза. Он отметил, что Россия способна заблокировать сообщение с Украиной по морю.

Газета Washington Post со ссылкой на разведсообщество США назвала маловероятным захват Крыма Украиной летом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КрымУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры