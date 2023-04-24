Американский генерал Ходжес объяснил, зачем Западу нужен Крым
Командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил о важности Крыма для Запада и Украины. Генерал дал интервью изданию Newsweek.
По словам Ходжеса, полуостров дает России возможность господствовать над северным побережьем Черного моря. США и Европе необходимо занять Крым, подчеркнул он.
Генерал указал на важность региона для экономик Украины и Евросоюза. Он отметил, что Россия способна заблокировать сообщение с Украиной по морю.
Газета Washington Post со ссылкой на разведсообщество США назвала маловероятным захват Крыма Украиной летом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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