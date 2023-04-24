Американский генерал Ходжес объяснил, зачем Западу нужен Крым

По словам Ходжеса, полуостров дает России возможность господствовать над северным побережьем Черного моря. США и Европе необходимо занять Крым, подчеркнул он.

Генерал указал на важность региона для экономик Украины и Евросоюза. Он отметил, что Россия способна заблокировать сообщение с Украиной по морю.

Газета Washington Post со ссылкой на разведсообщество США назвала маловероятным захват Крыма Украиной летом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

