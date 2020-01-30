В Крыму посмеялись над новыми антироссийскими санкциями
Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил НСН, что США не устанут штамповать санкции, но Россия продолжает жить, не обращая на них внимание.
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым. Речь идёт о частной компании «Гранд Сервис Экспресс». Американский Минфин также вёл ограничения против 8 физических лиц, в том числе гендиректора «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева и члена Совфеда от Севастополя Лидии Басовой.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков признал в эфире НСН, что Штаты действуют стереотипно, а потому - предсказуемо.
«Я считаю, что Штаты контролирует всё, что происходит на территории Крыма. И принимают решения автоматически. Появилась фирма, которая работает с Крымом, значит нужно включить ее в санкционный список. И также с новыми руководителями, который занимают пост в руководстве республики. Действуют США прямолинейно, никакого полета мысли. Если Евросоюз пытается разобраться в ситуации, есть некое понимание нынешнего статуса Крыма, референдума 2014 года, есть даже понимание бесполезности санкций, то Штаты, как мне кажется, будут еще долго просто штамповать решения», - уверен собеседник НСН.
«В Крыму всё больше смеются над новыми санкциями США, чем страдают»
Представитель «Гранд Сервис Экспресс» заявил, что транспортная компания работает в России, поэтому американские санкции не окажут влияние на ее деятельность.
«Попадание в санкционный список компании, которая связана с ж/д перевозками, на простых пассажирах никак не отразится. Когда компания создавалась, все понимали, что ограничений ей потом не избежать. У нас есть решения, которые позволяют минимизировать проблему, возникающие в этой связи у коммерческих структур», - резюмировал Сергей Цеков.
В посольстве России в США заявили, что американские санкции наносят ущерб только интересам Вашингтона, который подрывает основу для взаимовыгодного общения с Москвой. В дипмиссии добавили, что ограничения не изменят российскую политику.
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