В Крыму посмеялись над новыми антироссийскими санкциями

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым. Речь идёт о частной компании «Гранд Сервис Экспресс». Американский Минфин также вёл ограничения против 8 физических лиц, в том числе гендиректора «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева и члена Совфеда от Севастополя Лидии Басовой.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков признал в эфире НСН, что Штаты действуют стереотипно, а потому - предсказуемо.