В Крыму посмеялись над истерикой Киева с угрозами выселить c полуострова россиян

На Украине давно понимают, что Крым вернуть не удастся. Поэтому все заявления о полуострове вызваны злобой и истерикой. Так отреагировал на заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян после его возвращения Киеву сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», — цитирует Чегринца РИА Новости.