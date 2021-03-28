В Крыму посмеялись над истерикой Киева с угрозами выселить c полуострова россиян
На Украине давно понимают, что Крым вернуть не удастся. Поэтому все заявления о полуострове вызваны злобой и истерикой. Так отреагировал на заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян после его возвращения Киеву сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», — цитирует Чегринца РИА Новости.
По его мнению, политический режим на Украине показал свою нежизнеспособность.
Роман Чегринец считает, что заявления, подобные выступлению Резникова, «только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины», отмечают «Известия».
Накануне Резников заявил, что власти Украины после возвращения Крыма выдворят с его территории российских граждан. Представитель Киева считает, что заселение полуострова россиянами – это «военное преступление» и грозит Москве ответственностью в соответствии с нормами международного права.
Напомним, Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».
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