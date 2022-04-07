В Крыму пообещали провести «взвешенную и объективную» национализацию имущества

Национализация имущества недружественных стран и иностранцев в Крыму будет взвешенной и объективной. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

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Речь идет об имуществе украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Также под угрозой имущество граждан, которые покинули Крым после воссоединения с Россией, пишет РИА ФАН.

Как отметил Фикс, конкретные решения по национализации будут приниматься специальной рабочей группой.

«Все будет сделано по-человечески и по закону», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом, по словам Фикса, всеобщая национализация имущества в Крыму не планируется.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить проект федерального закона о национализации имущества, которым владеют открыто поддерживающие украинские власти бизнесмены, политики, государственные деятели, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ИмуществоУкраинаКрым
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