В Крыму пообещали провести «взвешенную и объективную» национализацию имущества

Речь идет об имуществе украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Также под угрозой имущество граждан, которые покинули Крым после воссоединения с Россией, пишет РИА ФАН.

Как отметил Фикс, конкретные решения по национализации будут приниматься специальной рабочей группой.

«Все будет сделано по-человечески и по закону», — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом, по словам Фикса, всеобщая национализация имущества в Крыму не планируется.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить проект федерального закона о национализации имущества, которым владеют открыто поддерживающие украинские власти бизнесмены, политики, государственные деятели, напоминает телеканал «360».

